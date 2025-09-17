Названы факторы, провоцирующие бесплодие у мужчин

Даже обычные привычки могут вызвать нарушение репродуктивной функции у мужчин. Речь о любви к сауне или подогреву сидений в автомобиле. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-андролог Елена Новикова.
— Сауна, подогрев сидений в машине, слишком тесное белье из синтетики создают стресс для репродуктивной системы. Любая регулярная тепловая нагрузка снижает активность сперматозоидов — даже долгая работа с ноутбуком на коленях повышает локальную температуру, — предупредила доктор.
Она уточнила, что на качество спермы также влияет алкоголь, сигареты уничтожают фертильность продуктами горения, а электронные аналоги — коктейлем из химических соединений. При этом, кальян и вейп вредят мужской фертильности одинаково.
По данным «Москвы 24», мобильные телефоны также способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, поэтому их не рекомендуется носить в карманах брюк.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что негативную роль в репродуктивном здоровье играет и хронический стресс, вызванный постоянной спешкой и тревожностью, что сказывается на гормональном фоне.