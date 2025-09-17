Мошенники придумали новый способ обмана подростков: вот, что рассказала психолог

По словам эксперта, встреча с обманом может сформировать у ребенка тревожность или страх общения с незнакомыми взрослыми. Чтобы этого избежать, психолог советует родителям заранее поговорить с детьми, договориться, что о любых подозрительных сообщениях он должен рассказывать близким.