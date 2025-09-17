Мошенники придумали новый способ обмана подростков: вот, что рассказала психолог

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, на этот раз жертвами становятся подростки. Злоумышленники пишут школьникам, получая через них данные к картам, об этом сообщила в разговоре с изданием «РИАМО» психолог Кира Гольдштейн.
— Мошенники эксплуатируют социальный статус психолога, чтобы было легче вызвать отклик и снизить бдительность. Они представляются школьными психологами, предлагают пройти по ссылке тестирование, в результате получают данные личных аккаунтов или банковских карт, — приводит издание слова собеседницы.
По словам эксперта, встреча с обманом может сформировать у ребенка тревожность или страх общения с незнакомыми взрослыми. Чтобы этого избежать, психолог советует родителям заранее поговорить с детьми, договориться, что о любых подозрительных сообщениях он должен рассказывать близким.
Ранее мошенники начали обманывать детей в популярных онлайн-играх. Аферисты убеждают ребенка взять телефон родителей, сфотографировать смартфон и зайти в банковское приложение. Таким образом, злоумышленники получают доступ к средствам, передает «Москва 24».
По данным 360.ru, во многих странах существуют законы, которые разрешают детям регистрироваться в социальных сетях только по достижении 14 или даже 16 лет.