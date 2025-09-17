Большое темное пятно на руке Трампа стали маскировать: что скрывает президент США

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно появлялся на публике с темным пятном на руке. Президента Соединенных Штатов заподозрили в сокрытии болезни. Неизвестное пятно можно разглядеть и на последних фотографиях хозяина Белого дома. Однако сделать это стало труднее: его начали маскировать.
Так, в Сети распространили фотографии Дональда Трампа с официального приема у британского короля Карла III. Дабы скрыть яркое пятно на руке у президента, его замазали тональным кремом. Однако решение оказалось неэффективным.
Трампу замазали тональным кремом черное пятно на руке REUTERS.
Теперь вместо темного синяка на коже отчетливо видно светлое пятно. Люди уже начали разгонять панику в соцсетях, поднимая вопрос о происхождении пятна.
Стоит напомнить, что Дональду Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность. Заболевание свидетельствует о нарушении оттока крови по глубоким венам ног. Синяки на руках могут быть раздражением мягких тканей или следствием приема аспирина.