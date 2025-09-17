Большое темное пятно на руке Трампа стали маскировать: что скрывает президент США

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно появлялся на публике с темным пятном на руке. Президента Соединенных Штатов заподозрили в сокрытии болезни. Неизвестное пятно можно разглядеть и на последних фотографиях хозяина Белого дома. Однако сделать это стало труднее: его начали маскировать.