Путин посмертно наградил ярославских врачей скорой помощи, погибших в ДТП

31 июля Владимир Путин посмертно наградил Вугара Гусейнова, который спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во время теракта Гусейнов закрыл собой супругу и еще одну женщину, приняв огонь террористов на себя. До этого он намеренно ронял барные столики в помещениях, чтобы создать импровизированные укрытия и баррикады от огнестрельного оружия.