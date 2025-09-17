Ричмонд
Путин посмертно наградил ярославских врачей скорой помощи, погибших в ДТП

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил трех медицинских работников скорой помощи из Ярославской области медалью Луки Крымского. Соответствующий документ в среду, 17 сентября, появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Фельдшеры Светлана Глухова и Наталья Панова, а также водитель скорой помощи Сергей Сивков, работавшие в Ярославской центральной районной больнице, были удостоены награды за самоотверженность при спасении пациентов, говорится на сайте правовых актов.

Трагический инцидент произошел в 2022 году, когда бригада, состоящая из награжденных медиков, попала в дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и легкового автомобиля.

31 июля Владимир Путин посмертно наградил Вугара Гусейнова, который спасал людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во время теракта Гусейнов закрыл собой супругу и еще одну женщину, приняв огонь террористов на себя. До этого он намеренно ронял барные столики в помещениях, чтобы создать импровизированные укрытия и баррикады от огнестрельного оружия.