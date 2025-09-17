Ричмонд
В России стало на двух молодых заслуженных артистов больше

Певец Марк Тишман и балерина Любовь Андреева удостоены званий заслуженных артистов России.

Певец Марк Тишман и балерина Любовь Андреева удостоены званий заслуженных артистов России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Андреевой Любови Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры “Академический театр балета Бориса Эйфмана”, — следует из президентского указа.

Со схожей формулировкой почетное звание присвоено певцу, композитору и автору песен Марку Тишману. Он также пишет тексты музыкальных произведений для других артистов. Не редко они становятся хитами.

Указ был подписан главой государства сегодня, 17 сентября. Документ вступил в силу с момента его опубликования.

Ранее «МК» писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении певцу Shaman (Ярославу Дронову) звания заслуженного артиста России.