Латвия продлила закрытие пространства над границей с Россией и Белоруссией

Латвия продлила запрет на использование пространства над границей с РФ и Белоруссией до 19 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Латвии приняло решение о временном закрытии воздушного пространства над границей с Россией и Белоруссией. Изначально сроком снятия ограничений был вечер четверга, 18 сентября. Однако власти страны продлили действие запрета. Об этом оповестили в авиадиспетчерской службе Латвии, транслирует ТАСС.

Отмечается, что воздушное пространство будет закрыто до утра пятницы, 19 сентября. Так, ограничения наложены на использование «воздуха» до высоты в 6 тысяч метров в 50-километровой зоне от границы страны.

«Изначально “воздух” над границей с Россией и Белоруссией был закрыт до вечера четверга, 18 сентября, теперь ограничение продлили до 07:00 мск пятницы, 19 сентября», — сообщили в службе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем опроверг данные о причастности республики к появлению БПЛА в воздушном пространстве Польши и Литвы. Он подчеркнул, что Минск не несет ответственности за инциденты.

