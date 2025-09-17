Количество пользователей публичной кадастровой карты превысило 1 млн

Кроме того, председатель рассказал о приоритетных проектах цифровой трансформации, результатах и дальнейших этапах цифровизации информационных систем и ресурсов Госкомимущества, а также реализации создания Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ, работы по созданию которого выполняются в рамках соответствующего мероприятия межгосударственной программы сотрудничества государств — участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 26 октября 2023 года.