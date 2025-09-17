17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пользователей публичной кадастровой карты превысило 1 млн. Об этом рассказал председатель Госкомимущества Виталий Невера во время XLVII сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ, которая прошла в Чолпон-Ате (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
В сессии приняли участие представители картографо-геодезических служб Беларуси, России, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Государственный комитет по имуществу Беларуси представили Виталий Невера, члены секретариата Межгосударственного совета и его рабочих групп.
Приветствуя участников сессии, Виталий Невера отметил, что сотрудничество Госкомимущества с картографо-геодезическими службами государств-участников СНГ в условиях санкционного давления и иных внешних вызовов имеет стратегическое значение и позволит создать устойчивую основу для дальнейшего развития земельно-имущественных отношений, геодезической и картографической деятельности.
Докладывая о проделанной в межсессионный период работе, глава ведомства констатировал, что Госкомимущество приступило к работам по созданию Национального атласа Беларуси в цифровой форме, а также государственной атласной информационной системы, которая будет включена в структуру Национального геопортала, разработка которого находится на завершающей стадии.
Кроме того, председатель рассказал о приоритетных проектах цифровой трансформации, результатах и дальнейших этапах цифровизации информационных систем и ресурсов Госкомимущества, а также реализации создания Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств-участников СНГ, работы по созданию которого выполняются в рамках соответствующего мероприятия межгосударственной программы сотрудничества государств — участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 26 октября 2023 года.
Также зафиксирован факт роста числа запросов пользователей к данным геоинформационного ресурса дистанционного зондирования Земли, которые в качестве надежного источника пространственной информации о местности ложатся в основу создания информационных систем и ресурсов различной направленности: управления территориями, транспортной системой, системами безопасности жизнедеятельности и иными.
Говоря о функционировании публичной кадастровой карты, Виталий Невера отметил, что в июле текущего года количество пользователей сервиса превысило 1 млн.
В ходе заседания представители межгоссовета обсудили вопросы деятельности профильных ведомств в межсессионный период, результаты работы секретариата и рабочих групп, а также другие направления сотрудничества.
По итогам заседания принят протокол XLVII сессии Межгосударственного совета. Председательство в 2026 году будет осуществляться Российской Федерацией. -0-