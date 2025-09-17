Нутрициолог перечислила полезные свойства зеленого чая

Зеленый чай рекомендуется включать в рацион, так как он обладает множеством полезных свойств. Их перечислила в разговоре с корреспондентом издания RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова.
— Зеленый чай богат антиоксидантами, они помогают бороться с окислительным стрессом, который повреждает клетки и способствует развитию многих хронических заболеваний. А комбинация кофеина и L-теанина в зелёном чае обеспечивает эффект бодрствования без повышения тревожности, которую часто вызывает кофе. Это делает зелёный чай отличным напитком для умственной работы, — сказала эксперт.
Она добавила, что регулярное потребление зелёного чая может стать частью профилактики поддержания когнитивного здоровья, а также снижения риска некоторых видов рака.
Ранее KP.RU сообщил, что при простудных заболеваниях и общем недомогании зеленый чай помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ. Также чай обладает противовоспалительным свойством и облегчает течение болезни. Зеленый чай придает сил, борется с вялостью и депрессией, уменьшает сонливость.