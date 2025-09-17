Ричмонд
Названы наиболее доступные для россиян этой осенью зарубежные курорты

Турэксперт Адамушкина: Турция и Египет вошли в топ направлений у туристов осенью.

Источник: Комсомольская правда

Для тех, кто не успел понежиться на берегу моря летом, теплый сезон продолжается за рубежом. О самых популярных заграничных направлениях у россиян осенью 2025 года, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» специалист в сфере туризма Олеся Адамушкина.

Этой осенью у россиян есть несколько направлений, где можно совместить теплую погоду, доступные цены и простые правила въезда. Самый массовый вариант — Турция. С ноября купальный сезон постепенно заканчивается, но отели снижают цены, можно совместить отдых с экскурсиями. Пакетные туры в Египет часто дешевле, чем в Турцию, и инфраструктура заточена под массовый поток отдыхающих, — сказала эксперт.

Она уточнила, что доступными для россиян остаются Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд, кроме того, туристы могут посетить Ближний Восток, где к концу ноября спадет жара — это ОАЭ, Катар и Оман.

Ранее 360.ru сообщил, что в России лидером туристических направлений является Черноморское побережье, Крым и Азовское побережье. Также высок интерес к Кавказу, Байкалу и горнолыжным курортам.

Кстати, предварительное бронирование и приобретение туров могут сократить расходы на зимний отдых до 50—60%, передает телеканал «Царьград».