Названы наиболее доступные для россиян этой осенью зарубежные курорты

Этой осенью у россиян есть несколько направлений, где можно совместить теплую погоду, доступные цены и простые правила въезда. Самый массовый вариант — Турция. С ноября купальный сезон постепенно заканчивается, но отели снижают цены, можно совместить отдых с экскурсиями. Пакетные туры в Египет часто дешевле, чем в Турцию, и инфраструктура заточена под массовый поток отдыхающих, — сказала эксперт.