Стало известно, с какого возраста детям нужно начинать читать книги вслух

Считается, что в младенчестве ребенок еще ничего не способен понять, однако, чтобы привить малышу любовь к книгам, читать ему вслух нужно уже с пеленок. Такой совет озвучила в разговоре с изданием «РИАМО» детский писатель Кристина Кретова.
— Мозг ребенка особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Чтение вслух с пеленок и совместное увлечение сказками создает прочную связь между родителями и детьми, развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки, — отметила собеседница издания.
Писатель уточнила, что чтение развивает воображение, речь, мышление. А еще развивает словарный запас, социальные и эмоциональные навыки.
Телеканал «Царьград» сообщил, что важно не заставлять детей читать те книги, которые нравятся родителям. Лучше искать такую литературу, которая соответствовала бы интересам ребёнка, основываясь, например, на его любимых мультфильмах или фильмах.
Ранее в РФ предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг, по замыслу автора инициативы, карта будет предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а пополнять ее планируется ежегодно на 10 тысяч рублей, сообщает «Москва 24».