Стало известно, с какого возраста детям нужно начинать читать книги вслух

Считается, что в младенчестве ребенок еще ничего не способен понять, однако, чтобы привить малышу любовь к книгам, читать ему вслух нужно уже с пеленок. Такой совет озвучила в разговоре с изданием «РИАМО» детский писатель Кристина Кретова.