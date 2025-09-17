Россияне активно используют новый способ входа в «Госуслуги»: как защитить данные через Max

На базе национального мессенджера Max создали функцию, которая позволяет дополнительно обезопасить учетную запись на «Госуслугах». Опция используется как способ входа на портал. Данную функцию подключили уже почти миллион россиян. Такой информацией поделился замглавы Минцифры Олег Качанов на Kazan Digital Week.
Он отметил, что никакой «пиар-компанией» Max не пользовался для привлечения внимания пользователей к этой опции. Подключившие функцию россияне, пояснил он, получают сообщение с кодом от Госуслуг в Max. Чтобы войти, нужно пройти «квест».
«Такой способ входа на “Госуслуги” подключили почти 1 миллион человек. 860 тысяч примерно, они им пользуются», — подытожил Олег Качанов.
При этом число зарегистрированных в нацмессенджере превысило 35 миллионов человек. Через Max каждый день совершается не менее 15 миллионов звонков.