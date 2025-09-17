Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне

«Шампанское Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998 было выбрано потому, что это было любимое вино Уинстона Черчилля, а Трамп часто выражал восхищение британским лидером военного времени. После ужина гостям будет подан портвейн Warre’s 1945 Vintage Port — в знак почтения Дональду Джону Трампу как 45-му и 47-му президенту США; коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения матери президента», — говорится в сообщении пула.