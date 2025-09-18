Регулярный секс нужен для здоровья? Уролог поставил точку в вопросе

Регулярная половая жизнь и качество спермы — это показатели мужского здоровья. Они означают хороший тестостерон и эффективно работающие сосуды. Есть исследования, которые показали: если мужчина сталкивается с проблемами в сексуальной жизни (например, связанными с сосудами полового члена), через 3−5 лет он столкнется с проблемой кардиологического характера, вплоть до серьезных катастроф — инфаркта и так далее. Это объясняется тем, что сосуды полового члена более тонкие и ранимые. На это важно обращать внимание, в том числе и женщинам. Если ваш партнер стал менее эффективным или сталкивается с какой-то проблемой, это знак, что нужно намекнуть: «Дорогой, стоит обратиться к доктору. Проверь себя». Таким образом можно выявить серьезные проблемы со здоровьем. Гормоны могут указывать на щитовидку, сосуды могут сужаться на фоне сахарного диабета. В моей практике такое происходит: приходит мужчина и говорит о том, что у него проблемы с эрекцией, и после обследований выявляется сахарный диабет, о котором он не знал, но наверняка давно с ним жил.