Регулярный секс нужен для здоровья? Уролог поставил точку в вопросе

Часто можно услышать мнение: мужчине для здоровья нужен регулярный секс. А что такое «регулярный»? И так ли он нужен? О нюансах деликатной темы в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» рассказал врач уролог-андролог Александр Баценко.
— Это не то, что придумано и ангажируется нынешним поколением. Хотя если мы смотрим социальные сети, нам из каждого угла и источника говорят: должен, должен. Есть информация о том, что если это делать 21 раз в месяц, даже снижаются риски развития рака простаты на 40% (есть наблюдения, которые это доказали).
Мы млекопитающие. В природе есть другие млекопитающие, которые занимаются сексом не только в брачный период для воспроизведения себе подобных. Люди занимаются сексом тогда, когда хотят, вне зависимости от условий — погоды и брачного сезона. Дельфины, обезьянки бонобо — так же. У них есть поощряющий секс, который они используют как способ повышения своего социального статуса, и даже секс для удовольствия. То есть эта возможность не придумана нами лично как отдельным видом млекопитающих, это опция.
Так выстроена эволюционная схема: когда мужчина встречается с женщиной, он должен передать ей свой генетический материал, чтобы это поколение родило следующее поколение. Но для наших отношений секс — это еще и одна из составляющих, которая объединяет людей. Наряду с общим представлением о том, как воспитывать детей, планировать финансы, смотреть на религию и какие-либо культурные события, он цементирует отношения между мужчиной и женщиной. Невозможны нормальная семейная жизнь и нормальные отношения между мужчиной и женщиной без сексуальной жизни.
А у нас иногда есть перебор. Например, движение асексуалов, которые ангажируют историю, что секс им не нужен, без него можно жить. Возможно, кто-то может. Природа очень рациональна и все компенсирует. Есть такой механизм, который называется полюции. Когда у мужчины нет сексуальной жизни, организм сам определяет, что сделать с материалом, который должен куда-то выйти.
Если мы говорим про регулярную половую жизнь в рамках детородной возможности и так далее, есть исследования, которые показали: ей нужно жить не тогда, когда у женщины период овуляции и большие шансы зачать ребенка. Нет, половая жизнь должна быть регулярной. Потому что к каждому последующему сексуальному контакту качество спермы улучшается, активность и подвижность сперматозоидов повышаются. Это не вопрос маниакального сексуального состояния или извращения. Регулярная половая жизнь — это еще и механизм естественной тренировки сосудов полового члена. Например, я бегаю три раза в неделю, а вы — один, естественно, я буду бежать эффективнее и дольше. Это такое же упражнение.
Регулярная половая жизнь и качество спермы — это показатели мужского здоровья. Они означают хороший тестостерон и эффективно работающие сосуды. Есть исследования, которые показали: если мужчина сталкивается с проблемами в сексуальной жизни (например, связанными с сосудами полового члена), через 3−5 лет он столкнется с проблемой кардиологического характера, вплоть до серьезных катастроф — инфаркта и так далее. Это объясняется тем, что сосуды полового члена более тонкие и ранимые. На это важно обращать внимание, в том числе и женщинам. Если ваш партнер стал менее эффективным или сталкивается с какой-то проблемой, это знак, что нужно намекнуть: «Дорогой, стоит обратиться к доктору. Проверь себя». Таким образом можно выявить серьезные проблемы со здоровьем. Гормоны могут указывать на щитовидку, сосуды могут сужаться на фоне сахарного диабета. В моей практике такое происходит: приходит мужчина и говорит о том, что у него проблемы с эрекцией, и после обследований выявляется сахарный диабет, о котором он не знал, но наверняка давно с ним жил.
