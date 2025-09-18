Врач перечислила виды спорта, которые могут привести к мужскому бесплодию

Занятия некоторыми видами спорта могут стать провокаторами мужского бесплодия. Об этом заявила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-андролог Елена Новикова.
— Во время велоспорта происходит постоянное давление на область таза, которое способно спровоцировать проблемы с кровообращением, что негативно сказывается на фертильности. Тяжелая атлетика тоже в зоне риска. Максимальные веса, стремление к рекордам часто идут рука об руку с анаболиками — все это серьезный удар по мужской фертильности, — сообщила медик.
Однако, это не значит, что спорт нужно забросить, напротив, активность мужчинам необходима. К полезным видам активности доктор отнесла плавание, йогу, бег, спортивную ходьбу и растяжку.
Ранее 360.ru рассказал, что ношение узких джинсов может негативно сказаться на мочеполовой системе — у мужчин повышение температуры яичек из-за узкой одежды может нарушить фертильность.
По данным «Известий», после 35−40 лет мужская фертильность начинает снижаться. Это связано с возрастными гормональными изменениями, с нарушениями сперматогенеза и стероидогенеза. Однако при отсутствии патологий и состояний, влияющих на репродуктивную функцию, у мужчин сохраняется высокая способность к зачатию до 50-летнего возраста.