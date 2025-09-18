Найденные в багажнике певца D4vd останки оказались телом пропавшей школьницы

Человеческие останки, найденные в багажнике автомобиля популярного американского рэп-исполнителя Дэвида Энтони Берка, известного под псевдонимом D4vd, принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил телеканал CBS.
8 сентября полиция отреагировала на жалобы о сильном неприятном запахе, исходящем от брошенной Tesla на штрафстоянке конфискованных автомобилей. В багажнике были обнаружены пакеты с сильно разложившимися и фрагментированными человеческими останками.
Автомобиль принадлежит 20-летнему Дэвиду Энтони Берку, известному под псевдонимом D4vd, чьи песни «Here with Me» и «Romantic Homicide» набрали сотни миллионов прослушиваний. По данным стриминговых сервисов, ежемесячная аудитория артиста превышает 33 миллиона человек.
Машина была эвакуирована на штрафстоянку за несколько дней до обнаружения останков, после того как была оставлена на одной из улиц Лос-Анджелеса. Сам D4vd в это время находился в мировом турне. Его представители заявили о полном сотрудничестве со следствием.
Точная причина и время смерти Селесты Эрнандес пока не установлены из-за степени разложения останков. Известно, что девушка в последний раз была замечена 5 апреля 2024 года в районе озера Элсинор.
Несмотря на произошедшее, певец продолжил вести свои социальные сети, анонсируя новые релизы, однако ограничил возможность комментирования для своих 3,6 миллиона подписчиков. Расследование продолжается, полиция устанавливает обстоятельства обнаружения тела в автомобиле звезды и выясняет степень причастности самого артиста к преступлению, передает CBS.
О жуткой находке в Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля Tesla, который принадлежит американскому рэп-исполнителю Дэвиду Энтони Берку, известному под псевдонимом D4vd, стало известно 9 сентября.