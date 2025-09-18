Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Кумохин день 18 сентября на Кумоху Осеннюю

Узнали запреты и приметы на 18 сентября, когда отмечают Кумохин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 сентября вспоминают святую Елисавету и пророка Захария, которые были родителями Иоанна Крестителя. В народе празднуют Кумохин день, или Кумоху Осеннюю. Согласно приметам, указанное название получила осенняя лихорадка, которую пытались прогонять, парясь в бане.

Что нельзя делать 18 сентября.

Запрещено в указанный день стирать, так как можно сильно заболеть. Кроме того, не следует 18 сентября в дом пускать пожилых женщин. Предки верили, что в указанном виде может зайти Кумоха.

Что можно делать 18 сентября.

По традиции, женщины старались в указанный день сходить в храм, помолиться святым. У них просили помощи в зачатии и родах. А еще 18 сентября обязательно парились в бане, чтобы прогнать осеннюю лихорадку.

Согласно приметам, большое количество рябины указывает на то, что осень будет дождливой. В том случае, если на луке тонкая кожура, то ждали теплую зиму. А пожелтевшие листья на рябине говорят о ранней зиме.

Ранее адвокат сказала, могут ли белорусы вскрыть товар в магазине, планируя его купить.

Тем временем Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.