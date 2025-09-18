День первой любви и День отмочки хвостов: какие праздники отмечают в России и мире 18 сентября

В День чизбургера, отмечаемый в США, принято узнавать историю этого блюда, готовить его на гриле или во фритюре, собравшись со своими друзьями и родными или же самостоятельно. Можно также просто пойти в свой любимый ресторан фастфуда и попробовать там разные варианты чизбургера.