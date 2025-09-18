День первой любви и День отмочки хвостов: какие праздники отмечают в России и мире 18 сентября

18 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День первой любви, День отмочки хвостов и День чизбургера.
День первой любви.
В День первой любви, отмечаемый в России, принято вспоминать свою первую симпатию, чувства, первое свидание и первый поцелуй. В этот праздник также общаются со своей первой любовью, если есть такая возможность. Также 18 сентября организовываются тематические выставки.
День отмочки хвостов.
День отмочки хвостов — это забавный праздник, посвященный купанию домашних животных. 18 сентября хозяева хвостатых питомцев устраивают для них водные процедуры, а затем расчесывают и всячески за ними ухаживают. Для некоторых животных принимать ванну — это стресс, поэтому после таких процедур можно поиграть с ними или угостить чем-нибудь вкусным.
День чизбургера.
В День чизбургера, отмечаемый в США, принято узнавать историю этого блюда, готовить его на гриле или во фритюре, собравшись со своими друзьями и родными или же самостоятельно. Можно также просто пойти в свой любимый ресторан фастфуда и попробовать там разные варианты чизбургера.