Народный календарь. Почему 21 сентября нужно сжигать старую обувь

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из основных в православной традиции, относящихся к числу двунадесятых.
По преданию, родители Девы Марии, Иоаким и Анна, долго не могли завести детей. Поэтому отец Богородицы отправился в пустыню, где молился о потомстве. Позже его жене явился ангел, который сообщил, что об их ребенке «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила Марию, которая позже станет матерью Иисуса Христа.
В этот день на Руси было принято убирать урожай. Этот праздник отмечали на протяжении целой недели с играми, песнями и пиршествами. Рано утром женщины собирались на берегах рек и озер с хлебом. Старшая из них держала каравай, в то время как молодые пели хвалебные песни в честь Богородицы.
Также 21 сентября существовал обычай сжигать старые пары обуви. В народе верили, что этот ритуал поможет защититься от сглаза.
Приметы погоды:
Если на елках много шишек, значит в следующем году будет хороший урожай гороха и огурцов.
О скором наступлении зимы может говорить заячья шерсть, которая начала белеть.
Паутина легла на растения — еще будет тепло.
Красное небо — к ветреной погоде.
Именины отмечают: Георгий, Иван, Мария.