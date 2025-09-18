Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 21 сентября нужно сжигать старую обувь

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из основных в православной традиции, относящихся к числу двунадесятых.

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из основных в православной традиции, относящихся к числу двунадесятых.

По преданию, родители Девы Марии, Иоаким и Анна, долго не могли завести детей. Поэтому отец Богородицы отправился в пустыню, где молился о потомстве. Позже его жене явился ангел, который сообщил, что об их ребенке «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила Марию, которая позже станет матерью Иисуса Христа.

В этот день на Руси было принято убирать урожай. Этот праздник отмечали на протяжении целой недели с играми, песнями и пиршествами. Рано утром женщины собирались на берегах рек и озер с хлебом. Старшая из них держала каравай, в то время как молодые пели хвалебные песни в честь Богородицы.

Также 21 сентября существовал обычай сжигать старые пары обуви. В народе верили, что этот ритуал поможет защититься от сглаза.

Приметы погоды:

Если на елках много шишек, значит в следующем году будет хороший урожай гороха и огурцов.

О скором наступлении зимы может говорить заячья шерсть, которая начала белеть.

Паутина легла на растения — еще будет тепло.

Красное небо — к ветреной погоде.

Именины отмечают: Георгий, Иван, Мария.