Народный календарь. Почему 21 сентября нужно сжигать старую обувь

В этот день на Руси было принято убирать урожай. Этот праздник отмечали на протяжении целой недели с играми, песнями и пиршествами. Рано утром женщины собирались на берегах рек и озер с хлебом. Старшая из них держала каравай, в то время как молодые пели хвалебные песни в честь Богородицы.