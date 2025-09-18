18 сентября: что можно и что нельзя делать

Молиться о семье и детях. Захарий и Елисавета считаются покровителями семейного очага и супружеской верности. В этот день посещают храм или молятся дома о благополучии близких. Гадать и загадывать желания. Согласно поверьям, день подходит для предсказаний — особенно для девушек, которые хотели узнать судьбу или встретить суженого. Гадания лучше проводить после 11 утра. Проводить очищающие ритуалы. Чтобы отогнать нечистую силу (Кумоху), люди парились в бане с берёзовыми вениками, выметали из дома старые вещи и «прокалывали» сено вилами — это символизировало изгнание зла. Собирать рябину. Если ягод много — зима будет суровой, но сама рябина считалась оберегом. Её ветки использовали для защиты дома от сглаза и болезней. >>> Что сделать из рябины.