Гороскоп на 18 сентября 2025 года

18 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе в знаке Льва, что привносит в день яркую, творческую и энергичную атмосферу. Это время подходит для самовыражения, завершения дел и работы над внутренним равновесием. Убывающая Луна во Льве побуждает к проявлению лидерских качеств, но также требует избегать эгоцентризма и чрезмерной импульсивности..