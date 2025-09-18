Гороскоп на 18 сентября 2025 года

18 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе в знаке Льва, что привносит в день яркую, творческую и энергичную атмосферу. Это время подходит для самовыражения, завершения дел и работы над внутренним равновесием. Убывающая Луна во Льве побуждает к проявлению лидерских качеств, но также требует избегать эгоцентризма и чрезмерной импульсивности..
Овен (21 марта — 19 апреля).
Чем заняться: 18 сентября — отличный день для активных действий, особенно связанных с творчеством или спортом. Займитесь проектами, где вы можете проявить инициативу: организуйте встречу с друзьями, начните новый хобби-проект или устройте интенсивную тренировку. Работа в команде также принесет успех, если вы будете делиться идеями.
Чем не стоит заниматься: Избегайте конфликтов и споров, особенно с близкими — ваша импульсивность может привести к недопониманию. Не начинайте долгосрочные финансовые проекты, так как Луна во Льве может подтолкнуть к необдуманным тратам.
Счастливый цвет: Красный.
Счастливое блюдо: Стейк с овощами.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Чем заняться: Сосредоточьтесь на завершении домашних дел или обустройстве пространства — убывающая Луна во Льве поддерживает уют и гармонию. Хороший день для творчества: попробуйте рисование, кулинарию или декорирование. Вечер идеален для спокойного отдыха с семьей.
Чем не стоит заниматься: Не беритесь за сложные задачи, требующие глубокого анализа, — ваша энергия может быть рассеянной. Избегайте крупных покупок, особенно предметов роскоши.
Счастливый цвет: Зеленый.
Счастливое блюдо: Ризотто с грибами.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Чем заняться: Используйте этот день для общения и обмена идеями. Пишите, звоните, встречайтесь с друзьями или коллегами — ваши слова будут убедительными. Хорошее время для обучения чему-то новому, например, короткому курсу или мастер-классу.
Чем не стоит заниматься: Не зацикливайтесь на рутинных делах — они могут вызывать раздражение. Избегайте долгих споров, чтобы не растратить энергию.
Счастливый цвет: Желтый.
Счастливое блюдо: Легкий салат с авокадо.
Рак (21 июня — 22 июля).
Чем заняться: Сосредоточьтесь на заботе о себе и близких. Устройте уютный вечер с семьей, приготовьте что-то вкусное или займитесь медитацией. Убывающая Луна помогает завершить эмоциональные вопросы, поэтому разберитесь с внутренними переживаниями.
Чем не стоит заниматься: Не ввязывайтесь в рискованные проекты или споры — ваша чувствительность может усилить стресс. Избегайте переедания или чрезмерного потакания своим желаниям.
Счастливый цвет: Белый.
Счастливое блюдо: Крем-суп из тыквы.
Лев (23 июля — 22 августа).
Чем заняться: Это ваш день! Луна во Льве усиливает вашу харизму и уверенность. Займитесь тем, что позволяет вам сиять: выступайте, представляйте свои идеи, занимайтесь творчеством. Хороший момент для ухода за собой — обновите гардероб или посетите салон.
Чем не стоит заниматься: Избегайте высокомерия или попыток доминировать в общении — это может оттолкнуть окружающих. Не тратьте слишком много на ненужные вещи.
Счастливый цвет: Золотой.
Счастливое блюдо: Паста с морепродуктами.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Чем заняться: Убывающая Луна советует сосредоточиться на завершении дел. Разберите рабочие задачи, наведите порядок в документах или на рабочем столе. Медитация или йога помогут успокоить ум. Хороший день для анализа своих привычек.
Чем не стоит заниматься: Не критикуйте себя или других слишком строго — это может испортить настроение. Избегайте новых начинаний, лучше завершайте старое.
Счастливый цвет: Бежевый.
Счастливое блюдо: Запеченные овощи.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Чем заняться: День идеален для общения и налаживания связей. Встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия или занимайтесь творчеством. Ваше чувство гармонии поможет создать что-то красивое — попробуйте рисование или дизайн.
Чем не стоит заниматься: Не принимайте поспешных решений в личных отношениях. Избегайте ситуаций, где нужно выбирать чью-то сторону в конфликте.
Счастливый цвет: Розовый.
Счастливое блюдо: Фруктовый десерт.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Чем заняться: Сосредоточьтесь на карьерных делах — ваша интуиция и решительность на высоте. Завершайте проекты, которые требуют концентрации. Вечер посвятите глубоким разговорам с близкими или самоанализу.
Чем не стоит заниматься: Не поддавайтесь соблазну манипулировать окружающими. Избегайте рискованных финансовых решений.
Счастливый цвет: Бордовый.
Счастливое блюдо: Шоколадный тарт.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Чем заняться: День вдохновляет на расширение горизонтов. Планируйте поездки, изучайте что-то новое или занимайтесь философией. Хорошее время для общения с людьми из других культур или для прогулок на природе.
Чем не стоит заниматься: Не беритесь за рутинные задачи — они будут казаться скучными. Избегайте импульсивных решений о путешествиях или крупных покупках.
Счастливый цвет: Синий.
Счастливое блюдо: Пицца с сыром.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Чем заняться: Сосредоточьтесь на финансовых вопросах: пересмотрите бюджет, завершите старые обязательства. Хороший день для глубоких размышлений о целях и планирования. Вечер проведите в спокойной обстановке.
Чем не стоит заниматься: Не ввязывайтесь в конфликты на работе — ваша серьезность может быть неправильно истолкована. Избегайте спонтанных трат.
Счастливый цвет: Черный.
Счастливое блюдо: Жареная рыба.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Чем заняться: День благоприятен для общения и укрепления отношений. Устраивайте встречи, обсуждайте идеи с единомышленниками. Творческие эксперименты или работа над необычными проектами принесут успех.
Чем не стоит заниматься: Не игнорируйте чувства близких — ваша отстраненность может их обидеть. Избегайте рутины, она будет вас утомлять.
Счастливый цвет: Бирюзовый.
Счастливое блюдо: Смузи-боул.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Чем заняться: Займитесь духовными практиками, медитацией или творчеством — ваша интуиция на высоте. Хороший день для завершения дел, связанных с заботой о здоровье: начните диету или запишитесь на массаж.
Чем не стоит заниматься: Избегайте шумных компаний — они могут вас утомить. Не принимайте важных решений, если чувствуете неуверенность.
Счастливый цвет: Фиолетовый.
Счастливое блюдо: Суши.
Общие рекомендации для всех знаков зодиака.
18 сентября 2025 года убывающая Луна во Льве создает атмосферу, благоприятную для завершения дел, творчества и самовыражения. Это день, когда стоит проявлять свои лучшие качества, но избегать эгоизма и импульсивных поступков. Займитесь тем, что приносит радость и вдохновение: творческие проекты, общение с близкими или уход за собой. Энергия Луны во Льве поддерживает яркие и смелые действия, но важно сохранять баланс и не переусердствовать. Избегайте конфликтов, крупных трат и поспешных решений — убывающая Луна советует сосредоточиться на завершении, а не на начале нового. Вечер посвятите отдыху и рефлексии, чтобы гармонично завершить день.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.