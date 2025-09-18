Международная остановка: SHAMAN на «Интервидении» и Курентзис в «Новой опере»

Двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией — найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона и Марины — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. Но если псевдо-Марина уверена, что эту планету уже не спасти, то Антон всё больше проникается земными правилами и не хочет возвращаться домой.