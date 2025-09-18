Международная остановка: SHAMAN на «Интервидении» и Курентзис в «Новой опере»

Концерты.
«Интервидение», 6+
Главное музыкальное событие года. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» получил новое звучание. На одной сцене соберутся исполнители из 23 стран, среди которых Куба, Киргизия, Китай, Египет, США, Кения, Казахстан, ОАЭ, Россия, Бразилия, Таджикистан, Катар, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Колумбия и Индия. Россию представит SHAMAN. Организаторы обещают яркое современное шоу, созданное с использованием дополненной реальности и искусственного интеллекта. Прямую трансляцию ведет Первый канал.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоМузыкальный конкурс «Интервидение-2025» в национальном центре «Россия».
20 сентября, 20:00, «Live Арена».
Творческий вечер Андрея Кончаловского, 16+
Легендарный российский режиссер, сценарист Андрей Кончаловский расскажет о своем творчестве, о людях, которые на него повлияли, и, конечно, о кино.
22 сентября, 19:00, Московский международный Дом музыки.
«Свиридов» — 110, 6+
Фото: архив Национального Свиридовского фондаГосударственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского.
Концерт, посвященный 110-летию со дня рождения великого композитора Георгия Свиридова, состоится в «Зарядье». В программе — малоизвестные шедевры маэстро в великолепном исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, Академического большого хора «Мастера хорового пения» и хора мальчиков Cantus под руководством Льва Конторовича. Главным произведением вечера станет грандиозный хоровой цикл «Песнопения и молитвы», многие из фрагментов которого прозвучат впервые.
24 сентября, 19:00, МКЗ «Зарядье».
«Виртуозы Москвы», 6+
Один из лучших камерных оркестров мира — государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» — исполнит цикл «Времена года» двух композиторов: Антонио Вивальди и Петра Чайковского. Если музыка итальянского классика мгновенно очаровывает слушателей своей живописной образностью, яркой экспрессивностью и мелодизмом, то цикл русского гения проникнут особым лирическим чувством и любованием жизнью. Солист — заслуженный артист России Алексей Лундин. За дирижерским пультом — маэстро Арсентий Ткаченко.
Фото: Moscow NightsГосударственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
19 сентября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал.
Кино.
«Ангелы не жужжат», 18+
Режиссер — Александр Селивёрстов. В ролях: Андрей Жилин, Нил Бугаев, Сергей Дёшин, Григорий Печкысев, Ия Исоти, Федор Зорин, Денис Зыков, Виктор Василенко.
Фото: Human FilmsКадр из фильма «Ангелы не жужжат».
Будни страхового агента, бездомного аккордеониста, диджитал-могильщика и еще девяти человек проходят по-разному. Кажется, нет никакого смысла в череде случайных событий их жизней. До тех пор, пока пути героев не пересекаются на таинственном мастер-классе по приготовлению манной каши. Последними к трапезе присоединяются отец с сыном, и это изменит судьбу каждого.
С 18 сентября в прокате.
«Лондон на проводе», 18+
Режиссер — Аллан Ангар. В ролях: Джош Дюамель, Джереми Рэй Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу, Нил Сэндилэндс, Даниа Де Вилье.
Фото: Mannequin FilmsКадр из фильма «Лондон на проводе».
Невезучий киллер, провалив последнее дело, вынужденно сбегает из Великобритании. В новом месте он устраивается работать к местному криминалитету, который отдает ему на перевоспитание собственного сына.
С 18 сентября в прокате.
З’десь все свои", 16+
Режиссер — Елена Николаева. В ролях: Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов, Юрий Ицков.
Фото: Star MediaКадр из фильма «Здесь все свои».
В таежном поселке Черновка сгорает лесопилка, а на следующий день на пепелище находят обугленные тела. Молодая следовательница Евгения Ракитина прибывает на место, чтобы докопаться до истины, но местные жители, связанные круговой порукой, уже списали всё на несчастный случай. Девушке предстоит нырнуть в омут прошлого, где каждый святоша прячет по скелету.
С 18 сентября на KION.
«Виноделы», 16+
Режиссеры — Антон Федотов, Мехрали Пашаев. В ролях: Елена Подкаминская, Андрей Ургант, Роман Маякин, Василина Юсковец, Вадим Соснин, Василий Кортуков.
Фото: PICK UP FILMКадр из фильма «Виноделы».
Эстет и интеллигент Сергей Гордеев владеет половиной винодельни. Вместе с дочерью Оксаной и внучкой Милой они прикладывают все усилия, чтобы дело развивалось. По иронии судьбы их компаньоном становится челябинский шашлычник Паша, который получает свою долю предприятия по наследству. Чтобы спасти общий бизнес от краха, двум разным семьям предстоит стать партнерами.
С 22 сентября на СТС.
«Долгая прогулка», 18+
Режиссер — Фрэнсис Лоуренс. В ролях: Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир, Чарли Пламмер.
Фото: Lionsgate UKКадр из фильма «Долгая прогулка».
Будущее. Чтобы выиграть крупный приз в состязании под названием «Долгая прогулка», сотня подростков выходит на трассу. Они должны идти со скоростью не меньше пяти километров в час, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — смерть. Игра продолжается, пока не останется только один.
С 18 сентября в прокате.
«Планетяне», 16+
Режиссер — Урал Сафин. В ролях: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Ян Цапник, Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин.
Фото: ПЕНЗФИЛЬММАШКадр из фильма «Планетяне».
Двух представителей внеземной цивилизации отправляют на Землю с важной миссией — найти пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они принимают облик супругов — Антона и Марины — и стараются жить как обычные люди: общаться с соседями, ходить на работу, участвовать в бытовых делах. Но если псевдо-Марина уверена, что эту планету уже не спасти, то Антон всё больше проникается земными правилами и не хочет возвращаться домой.
С 22 сентября на ТНТ.
Театр.
«Чагин», 16 +
Режиссер — Сергей Тонышев. В ролях: Семен Шомин, Илья Лыков, Максим Теняков, Евгений Шишкин, Анастасия Кутявина, Вероника Амирханова.
Фото: пресс-служба театра СовременникСпектакль «Чагин».
История Исидора Чагина, человека с идеальной памятью, который помнит всё, что с ним происходило. Дар становится для героя проклятием, так как Чагин не способен забыть даже самые незначительные моменты своей жизни. В основе спектакля — одноименный роман современного классика Евгения Водолазкина.
24 сентября, 19:00, «Современник», Другая сцена.
«Чиполлино», 6+
Хореограф-постановщик — Генрих Майоров. В ролях: Дмитрий Прусаков, Дарья Канделаки, Эдгар Егиазарян, Анастасия Тетерина, Михаил Евгенов, Алина Каичева.
Фото: пресс-служба Кремлевского дворцаБалет «Чиполлино».
В Кремле — легендарный балет на музыку Карена Хачатуряна. Яркий, азартный, увлекательный спектакль, поставленный по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Сюжет рассказывает историю отважного мальчика-луковки и его друзей — овощей и фруктов, которые борются за справедливость и свободу. Спектакль понравится и самым юным зрителям.
21 сентября, 16:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Маленький принц», 18+
Режиссер — Нина Чусова. В ролях: Арсений Краковский, Алексей Галкин, Дмитрий Беседа, Станислав Беляев, Денис Котельников, Софико Кардава, Ксения Лазаревич, Владимир Мигиров.
Фото: пресс-служба Особняка Смирнова на Тверском бульвареСпектакль «Маленький принц».
История начнется еще на пути к залу — гостям предстоит пройти коридор из комнат, где их ждет аллегорическая встреча с персонажами «Маленького принца». Вместе с героями зритель отправится в путешествие по различным мирам, увидит себя со стороны и познакомится с «маленьким принцем» внутри себя — искренним, честным, настоящим, способным любить и творить добро.
17 и 18 сентября, 20:00, Особняк Смирнова на Тверском бульваре.
«Прощай, конферансье», 16+
Режиссер — Михаил Цитриняк. В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова.
Фото: пресс-служба Дворца на ЯузеСпектакль «Прощай, конферансье».
Спектакль, продюсером которого выступил Геннадий Хазанов, рассказывает о закулисной жизни артистов 1940-х годов. Николай Буркини — конферансье. «Надо срочно научить людей жить весело!» — мечтает он, но жизнь вносит свои коррективы. «Прощай, конферансье!» — это признание в любви сцене, полной тайн, боли и радости.
22 сентября, 19:00, «Дворец на Яузе».
«Страсть», 16 +
Дирижер — Теодор Курентзис. В ролях: Наталья Смирнова, Ивета Симонян, Сергей Годин, Кирилл Нифонтов.
Фото: пресс-служба Московского театра Новая Опера имени Е. В. КолобоваОпера «Страсть».
Премьера оперы Паскаля Дюсапена «Страсть» в исполнении дирижера Теодора Курентзиса и артистов musicAeterna. Композитор переосмыслил античный миф об Орфее и Эвридике — Он и Она ведут диалог на грани жизни и смерти, где страсть и страдание сменяют друг друга. Сопровождать спектакль будет выставка в фойе театра. Показы открывают совместную программу ММОМА и «Новой оперы».
21, 22, 23, 24 сентября, 20:00, Театр «Новая опера».
Балеты Императорского двора, 12+
Балетмейстеры — Наталья Воскресенская, Александр Чекрыгин. В ролях: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Марианна Рыжкина, Даниил Благов.
Фото: пресс-служба Большого театраБалет «Роман Бутона розы».
В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» на Новой сцене Большого пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. Зрители увидят проект заслуженного артиста России Юрия Бурлаки, который объединит в одном действии фантастический «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго в хореографии Мариуса Петипа и аллегорические «Времена года» Александра Глазунова.
23 и 24 сентября, 19:00, Большой театр, Новая сцена.
«О дивный новый мир», 16+
Режиссер — Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Игорь Яцко, Александр Толмачёв, Сергей Аронин, Маина Чижевская, Роман Зубрилин, Алексей Багдасаров, Юрий Соколов, Мария Кондратова.
Фото: пресс-служба театра «Модерн’Спектакль “О дивный новый мир”.
Спектакль по мировому бестселлеру Олдоса Хаксли. История о цивилизации будущего, где человечество существует в «идеальном» обществе под контролем технологий. В этом «дивном новом мире» свободы не жаждет никто, кроме Дикаря, который не согласен жить по таким правилам. Он хочет любить и испытывать душевную боль.
20 сентября, 18:00, театр «Модерн».
«Старший сын», 12+
Режиссер — Григорий Лифанов. В ролях: Леонид Громов, Артем Губин, Кирилл Новышев, Даниил Вершинин, Дмитрий Воркунов, Полина Галкина, Диана Егорова.
Фото: пресс-служба Московского Губернского театраСпектакль «Старший сын».
Пьеса Александра Вампилова «Старший сын», написанная в 1967 году, никогда не исчезала из театрального пространства. Двое молодых парней Бусыгин и Сильва, проводив до дома подруг, опаздывают на последнюю электричку. В поисках ночлега они звонят в дверь первой попавшейся квартиры и попадают в дом странноватого музыканта Сарафанова. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. И им поверили.
18, 19 сентября, 19:00, МГТ.
Музеи.
«Николай I. Идеальный самодержец», 6+
Фото: пресс-служба Государственного исторического музеяКартина «Приход к Зимнему дворцу батальона лейб-гвардии Преображенского полка 14декабря 1825 года», Ладюрнер А. И.
Выставка посвящена 200-летию восшествия на престол императора Николая I, чье правление стало золотым веком русской культуры, временем важнейших государственных реформ, развития промышленности и экономики, а также началом создания первых железных дорог в России. В экспозиции будет представлено более 260 предметов, в том числе личные вещи монарха. Особый интерес представляют коллекция военной униформы, портреты венценосных особ и основных сподвижников Николая I.
До 22 июня, Государственный Исторический музей.
«Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда», 16+
Фото: пресс-служба Еврейского музея и центра толерантностиЗдание Еврейского музея и центра толерантности.
Восемь разделов экспозиции расскажут о личности и творческой биографии Якова Чернихова, чьи исследования, архитектурные и графические поиски оказали влияние на современную урбанистику, графический дизайн и цифровые технологии. Более 500 экспонатов — архитектурные проекты, графические циклы, макеты, рукописи, фотографии, документы, личные вещи — представят посетителям наследие архитектора.
С 19 сентября до 11 января, Еврейский музей и центр толерантности.
«Евгений Гороховский: Между конкретным и беспредельным», 16+
Евгений Гороховский — один из ведущих представителей фото- и гиперреализма, художник, чье творчество соединяет фотографическую точность, философскую глубину и живописную свободу. В экспозицию вошло более 70 работ из 15 российских музейных и частных коллекций, включая Государственную Третьяковскую галерею, Музей В. И. Даля, Новый музей Аслана Чехоева, частные собрания. Живописные и графические произведения предстанут рядом с архивными материалами и личными вещами художника.
Фото: предоставлено семьей художника и галереейЕвгений Гороховский «Вторая страница альбома».
С 24 сентября до 14 декабря, Московский музей современного искусства (ММОМА).
Книжная ярмарка, 0+
В Пушкинском музее пройдет книжная ярмарка. В течение трех дней посетители смогут приобрести выставочные каталоги, редкие издания по истории искусства и нумизматике, детские книги, а также аксессуары по доступным ценам. Также на ярмарке будет представлена сувенирная продукция, созданная к прошедшим в музее выставкам: магниты, открытки, обложки на паспорт, домино и прочее.
Фото: ГМИИ имени ПушкинаКнижная ярмарка в Пушкинском музее.
С 19 до 21 сентября, ГМИИ имени Пушкина.
Фестивали.
XIV Московский международный кинофестиваль «Будем жить», 16+
Основная тема — мотивационное кино. Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Фестиваль откроется в киноцентре «Октябрь» фильмом Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума».
Фото: пресс-служба фестиваля «Будем жить"XIV Московский международный кинофестиваль “Будем жить”.
С 21 до 28 сентября, Москва.
XIII Международный фестиваль театров кукол «Образцовфест», 6+
Свои постановки представят театры кукол из Бразилии, Индии, Китая, Белоруссии, Ирана, а также из различных регионов России. Программа мероприятия включает не только показы спектаклей, демонстрирующих уникальные национальные театральные школы, но и обширную профессиональную часть: лекции, мастер-классы и конференции с участием ведущих деятелей искусства.
Фото: пресс-служба Театра кукол имени Сергея ОбразцоваПостановка «Путешествие в одиночку».
До 20 сентября, Театр кукол имени Сергея Образцова.
IV Фестиваль Олега Лундстрема в Чите, 12+
В фестивале примут участие: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, певица Мариам Мерабова, виолончелист Владимир Нор, пианист Александр Романовский, скрипач Петр Лундстрем, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Борис Фрумкин. Молодые таланты со всей России и из-за рубежа примут участие в мастер-классах мастеров сцены.
Фото: пресс-служба Фестиваля Олега ЛундстремаIV Фестиваль Олега Лундстрема в Чите.
До 29 сентября, Чита и города Забайкальского края.