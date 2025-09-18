Счастлива в месте: каким получился ремейк «Моей прекрасной няни»

На «Розе Хутор» завершился второй день конкурсной программы фестиваля онлайн-платформ «Новый сезон». Одной из главных новинок, представленных публике, стал сериал «Няня Оксана», во многом отсылающий к культовой «Моей прекрасной няне», которая принесла широкую известность Анастасии Заворотнюк. В «Няне Оксане» главную роль исполнила не актриса, а астролог и ведущая интернет-шоу Олеся Иванченко. О том, каким вышел ее дебют в кино и как проект принял зритель — в материале «Известий» из Сочи.
Премьера «Няни Оксаны» состоялась на «Новом сезоне».
Сериал «Моя прекрасная няня» вышел в 2004 году и обрел статус народного хита. Он растянулся на семь сезонов, а Анастасия Заворотнюк для многих стала любимой экранной няней. Ее Виктория Прутковская покорила своими обаянием, непосредственностью, находчивостью и характерным южным акцентом. «Няню Оксану» еще задолго до премьеры в Сети окрестили ремейком. Герои новой комедии — няня из провинции и вдовец с тремя детьми. Есть даже управляющий домом в духе дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне».
— Я играю управляющего домом, собственно, то, что когда-то играл Борис Григорьевич Смолкин. Для меня это честь, я вижу в этом некую преемственность поколений. Мой герой в чем-то перекликается с его персонажем. Он чувствует себя хозяином дома, потому что на нем все держится — он знает, как все устроено, без него ничего не работает, — сказал «Известиям» Александр Мартынов, который исполнил роль управляющего и приехал поддержать проект на фестивале.
Фото: Норм ПродакшнКадр из сериала «Няня Оксана».
К «Моей прекрасной няне» отсылает и музыкальная заставка с узнаваемой мелодией и напевом «Няня, няня, няня». Но создатели настаивают, что их работа — не ремейк.
— Сравнения неизбежны, конечно, но мы не позиционировали это как ремейк и не вступали в съемки с такими мыслями, — сказала «Известиям» перед показом режиссер Евгения Абдель-Фаттах. — Есть общая фабула. В основе история про некую девушку, которая попадает в семью и начинает заниматься воспитанием детей — совсем по-другому, не так как это было в первоисточнике. Конечно же, мы брали за основу именно этот материал, но это все, что осталось от первого варианта.
Теперь в центре сюжета Оксана из Краснодарского края. Она решает сделать сюрприз своему обеспеченному любовнику, который в редкие встречи катает ее на кабриолете и щедро одаривает обещаниями. Она появляется без предупреждения на пороге его дома в столице, но вместо крепких объятий встречает жену и ребенка бойфренда, о которых не подозревала, и слышит: «Забыл сказать, сорян». Москва слезам не верит, поэтому обманутая девушка уходит с гордо поднятой головой и вообще решает остаться в большом городе, чтобы самой строить свое будущее. Оксана берется за любую подработку и волей случая оказывается в особняке вдовца-ресторатора с тремя детьми, которые свели с ума уже не одну няню.
«Олеся приходила на кастинг дважды — первый раз мы ее не утвердили».
В главной роли — дебютант. Няню сыграла Олеся Иванченко, известная по юмористическому интернет-шоу «Натальная карта», где она в компании соведущего Дмитрия Журавлева разбирает персональные гороскопы звезд шоу-бизнеса.
— Олеся приходила на кастинг дважды. Первый раз мы ее не утвердили, потому что нам казалось, что должна быть более профессиональная актриса, которая на себе все тянет. Но потом с течением времени мы пересмотрели свою позицию — поняли, что это не может быть никто другой, а должна быть именно она. Все известные крутые актрисы проигрывали ее харизме, ее настоящести. Она была абсолютно органична в этом во всем, особенно когда мы делали ансамблевые пробы, — рассказала режиссер.
Фото: Норм ПродакшнКадр из сериала «Няня Оксана».
Оксана получилась веселой и с провинциальным говором, кажется, даже неподдельным. Олеся Иванченко лично презентовала проект профессиональной публике в Сочи.
— Вот я и одной ногой в кине, — сказала она шутливо через «е», будто не выходя из образа. — Прекрасный опыт, год я в психотерапии, получила море удовольствия, очень нравится (смеется). Очень волнительно! Я думаю, вы все знаете, что сериал, не успев выйти, уже нашумел и вызвал неоднозначную реакцию, но я очень надеюсь, что поддержка зрителей будет и я в это верю. Это сделано от души, от чистого сердца.
Юмор в сериале легкий и понятный. В доме ресторатора Самсонова, которого сыграл Виктор Хориняк, в первый же рабочий день няни происходит череда абсурдных ситуаций, которые не раз заставляли зал смеяться, — старшую дочь из-за безобидного плана няни глава семейства находит в спальне с соседским парнем за недетскими занятиями, редкий коллекционный алкоголь идет на тушение пожара, а спонсора, от которого зависит будущее бизнеса, напаивают слабительным.
— Не нужно сравнивать это с предыдущим проектом. Это похоже на новую современную историю с очень яркой главной героиней. Олеся сама по себе харизматична, многогранна, и все ее фишки здесь органичны. Это главный паровозик, который тащит это все, потому что сам по себе формат няни не новый, — поделился после показа с «Известиями» один из зрителей — актер дубляжа, режиссер и продюсер Карен Арутюнов.
Фото: Норм ПродакшнКадр из сериала «Няня Оксана».
Как профессиональное сообщество, собравшееся в эти дни в Сочи, оценит проект, станет известно в конце недели. Фестиваль объявит победителей в субботу 20 сентября.