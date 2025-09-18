Счастлива в месте: каким получился ремейк «Моей прекрасной няни»

— Олеся приходила на кастинг дважды. Первый раз мы ее не утвердили, потому что нам казалось, что должна быть более профессиональная актриса, которая на себе все тянет. Но потом с течением времени мы пересмотрели свою позицию — поняли, что это не может быть никто другой, а должна быть именно она. Все известные крутые актрисы проигрывали ее харизме, ее настоящести. Она была абсолютно органична в этом во всем, особенно когда мы делали ансамблевые пробы, — рассказала режиссер.