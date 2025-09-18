Календарь на 18 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 сентября в мире борются за качество воды и равную оплату труда мужчин и женщин. В Гарварде вручают Шнобелевскую премию — пародийную награду за странные научные изыскания. Православные христиане вспоминают в этот день родителей Иоанна Предтечи, а по народному календарю — день Кумохи, духа, приносящего в дом болезни. Какие еще праздники и памятные события отмечают 18 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 18 сентября.
* ~Мeждунapoдный дeнь paвнoй oплaты тpудa~
Инициатива отмечать этот праздник принадлежит Организации объединенных наций (ООН). Основная цель — обратить внимание на проблему неравной оплаты труда в зависимости от пола, ведь во многих странах мира женщины получают меньше, чем мужчины за ту же работу. 18 сентября по всему миру проходят общественные акции, а иногда и протесты с призывами уравнять оплату труда и сделать ее более справедливой.
* ~Международный день мониторинга качества воды~
Праздник учрежден в 2003 году по инициативе американского Фонда чистой воды. Сначала его отмечали только в США, но с 2007 года он приобрел международный статус. Основная традиция праздника — сбор пробы воды для оценки качества. Инициаторы события предлагают всем желающим поучаствовать в акции: для этого необходимо провести тест для проверки качества воды в ближайшем к вам водоеме и опубликовать результат на сайте Всемирного дня мониторинга воды.
* ~Всемирный день бамбука~
Этот праздник учредила Всемирная организация бамбука в 2009 году для популяризации растения. Известно, что бамбук очень прочный: из него делают бумагу, текстиль, духовые инструменты и даже мебель. В Юго-Восточной Азии это растение считают священным и мистическим, поэтому бамбуковые рощи часто находятся под охраной. В разных странах 18 сентября проводят выставки и акции по защите бамбука, растущего в диких условиях. Тем, кто живет в далеких от таких рощ широтах, можно присмотреться к комнатным бамбуковым растениям — они неприхотливы и помогают создать уют.
* ~Международный день электронной книги~
Неофициальный праздник нацелен на популяризацию книг в электронном формате. Свой привычный облик в виде монохромного планшета они приобрели конце 90-х годов. Сегодня при производстве используется технология электронных чернил E-ink, благодаря которой глаза устают гораздо меньше, чем при чтении со смартфона. Хотя многие считают, что без шороха и перелистывания бумажных страниц теряется часть удовольствия от процесса, у электронных книг есть одно неоспоримое преимущество — в одном компактном устройстве могут храниться десятки произведений одновременно.
* ~Вручение Шнобелевской премии~
Хоть и не совсем праздник, но заметное и одновременно веселое событие в мире науки. Пародийную награду придумал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе с Марком Абрахамсом в 1991 году. Ею ежегодно отмечают самые забавные и абсурдные научные исследования — например, о левитирующих лягушках, физике разлива кофе из кружки или влиянии бороды на риск перелома челюсти. Девиз премии: «За достижения, которые сначала вызывают смех, потом заставляют задуматься», а ее цель — подстегнуть интерес к науке и технологиям. Церемония награждения проходит в Гарвардском университете в США, а награды победителям вручают настоящие нобелевские лауреаты.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 сентября в других странах.
* День национальной музыки — Азербайджан. Дата праздника выбрана в честь дня рождения основоположника музыкального искусства в стране Узеира Гаджибекова. Он написал первую на Востоке оперу «Лейли и Меджнун», которую поставили в 1908 году. С 1995 года в сентябре в Азербайджане проходит музыкальный фестиваль, носящий имя музыканта.
* День персидской литературы и поэзии — Иран. 18 сентября в стране вспоминают поэта Хакани Ширвани. Он считается основоположником национальной литературы, которая разошлась далеко за пределы Ирана: Омар Хайям, Руми и другие авторы стали популярны во всем мире.
* День первой любви — США. Неофициальный праздник посвящен воспоминаниям о светлом чувстве первой влюбленности. В этот день американцы пишут признания возлюбленным и устраивают совместный просмотр романтических фильмов.
* День памяти первого правительства — Чили. В праздник чилийцы вспоминают подвиг Креольской военной хунты, которая провозгласила независимость от Испании в 1810 году. Тогда было создано первое национальное правительство, а территория стала на шаг ближе к окончательному избавлению от испанского владычества.
Религиозные праздники 18 сентября.
* День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы.
Церковь 18 сентября вспоминает родителей Иоанна Предтечи. Пророк Захария был священником в храме Иерусалима, а его супруга Елисавета приходилась сестрой Анне, матери Пресвятой Богородицы. Супруги следовали заповедям, но в их доме царила грусть: они не могли завести детей. Однажды в храме Захарии явился ангел и сообщил, что его будущий сын станет велик перед Господом. Будучи уже в зрелом возрасте, Захария усомнился в словах ангела и за это был наказан немотой.
Вскоре Елисавета узнала о беременности, а позже в семье родился сын. Когда у Захарии спросили имя ребенка, он написал на дощечке имя Иоанн. В тот же момент к нему вернулся дар речи, и Захария назвал сына Предтечей Господа.
В то время правил царь Ирод. Опасаясь за свое положение, он велел избить всех младенцев в Вифлееме. Но праведная Елисавета спряталась с Иоанном в горах. Тогда воины пытались узнать у Захарии, где его сын, но ничего не добились и убили его. Елисавета умерла через 40 дней после мужа, а Иоанн жил в пустыне до явления народу после своего 30-летия.
Народные праздники и приметы 18 сентября.
* Кумохин день.
Кумохой называли злого духа, который приносил болезни крестьянам. По преданиям, Кумоха выходил из болот и принимал вид хилой старушки. Та просила милостыню и жаловалась на то, что ей негде ночевать. Тот, кто сжалился над незнакомкой и давал ей ночлег, пускал в дом хворь и хандру.
С самого утра 18 сентября в доме начинали генеральную уборку, чтобы защититься от злого духа. Обязательно нужно было истопить баню и как следует попариться березовым веником — крестьяне верили, что он обладает целебными свойствами и бережет от болезней.
Приметы.
В Кумохин день нельзя брать соль и все сыпучее в руки, иначе счастье утечет сквозь пальцы.
Стирать на Кумоху нельзя, чтобы не навлечь болезни на белье.
Запрещено скандалить и ругаться: ссоры между супругами продолжатся до тех пор, пока те не разойдутся.
Незамужним девушкам нельзя выходить на улицу с распущенными волосами: Кумоха может взять за волосы и утащить.
Нельзя проклинать людей, так как все плохое вернется назад.
Какие исторические события произошли 18 сентября.
* 1793 год — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.
* 1906 год — на Гонконг обрушился самый смертоносный тайфун в истории колонии, погибли более 15 тысяч человек.
Дни рождения и юбилеи 18 сентября.
* В 1819 году родился Жан Бернар Леон Фуко — французский физик, который вычислил скорость света, создал гироскоп и маятник Фуко.
Кто отмечает день рождения.
* 68 лет исполняется Карену Аванесяну — шоумену и эстрадному артисту, выступавшему в телепрограмме «Кривое зеркало».
* 54 года исполняется Джаде Пинкетт-Смит — актрисе и писательнице, жене Уилла Смита.