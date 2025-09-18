Календарь на 18 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот праздник учредила Всемирная организация бамбука в 2009 году для популяризации растения. Известно, что бамбук очень прочный: из него делают бумагу, текстиль, духовые инструменты и даже мебель. В Юго-Восточной Азии это растение считают священным и мистическим, поэтому бамбуковые рощи часто находятся под охраной. В разных странах 18 сентября проводят выставки и акции по защите бамбука, растущего в диких условиях. Тем, кто живет в далеких от таких рощ широтах, можно присмотреться к комнатным бамбуковым растениям — они неприхотливы и помогают создать уют.