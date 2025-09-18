Врач рассказала, какие продукты снижают риск деменции

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что самой частой причиной развития деменции служит болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей старше 65 лет. Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания.