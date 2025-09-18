Врач рассказала, какие продукты снижают риск деменции

С возрастом риск деменции возрастает, однако, употребление некоторых продуктов является профилактикой заболевания. О том, какая еда должна быть на столе, сообщила изданию aif.ru эндокринолог Анна Торосянц-Абрамян.
В головном мозге очень много липофильных клеток, поэтому Омега-3 жирные кислоты очень полезны. Они содержатся в жирной рыбе и орехах, в частности грецких. Также полезны ягоды, особенно черника, она богата антиоксидантами и улучшает память, — сказала медик.
Врач также рекомендовала есть цельнозерновые продукты, например киноа, стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают когнитивные функции. А также зеленые овощи и зелень, например шпинат, которые очень богаты минералами и витаминами полезными для работы головного мозга.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что самой частой причиной развития деменции служит болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей старше 65 лет. Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания.