Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, какие продукты снижают риск деменции

Эндокринолог Торосянц-Абрамян: орехи и ягоды помогут снизить риск деменции.

Источник: Комсомольская правда

С возрастом риск деменции возрастает, однако, употребление некоторых продуктов является профилактикой заболевания. О том, какая еда должна быть на столе, сообщила изданию aif.ru эндокринолог Анна Торосянц-Абрамян.

В головном мозге очень много липофильных клеток, поэтому Омега-3 жирные кислоты очень полезны. Они содержатся в жирной рыбе и орехах, в частности грецких. Также полезны ягоды, особенно черника, она богата антиоксидантами и улучшает память, — сказала медик.

Врач также рекомендовала есть цельнозерновые продукты, например киноа, стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают когнитивные функции. А также зеленые овощи и зелень, например шпинат, которые очень богаты минералами и витаминами полезными для работы головного мозга.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что самой частой причиной развития деменции служит болезнь Альцгеймера, которая встречается у людей старше 65 лет. Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания.