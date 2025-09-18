ФК «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

В компенсированное время Гандри получил красную карточку и был удалён с поля. После просмотра видеоповтора арбитр отменил удаление, и Гандри продолжил матч. «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф «пути РПЛ», набрав 12 очков. Команда уже не опустится ниже первого места в группе A. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином», а «Ахмат» примет «Оренбург». Оба матча запланированы на 30 сентября.