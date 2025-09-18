Ричмонд
Начальник Генштаба сообщил о наступлении ВС РФ на всех ключевых направлениях

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Однако, по его словам, наиболее ожесточенные столкновения происходят на красноармейском направлении.

Герасимов отметил, что украинские силы, не считаясь с потерями, безуспешно пытаются остановить российское наступление и перехватить инициативу именно на этом участке. Для достижения этой цели Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили туда свои наиболее подготовленные и боеспособные подразделения.

— Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу, — цитирует Герасимова ТАСС.

По мнению командующего Объединенной группировкой войск, такой маневр украинской стороны приводит к ослаблению других направлений, что, в свою очередь, способствует продвижению российских войск на иных участках фронта.

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска вошли в Плещеевку в ДНР. Помимо этого, армия ведет сражения вблизи Константиновки на Александро-Калиновском направлении.