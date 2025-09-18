Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, умер 17 сентября. Он находился под стражей с мая 2024 года. В ноябре прошлого года Евгений Шулепов перенес инсульт. Смерть экс-главы города подтвердила его команда.
Коллеги Евгения Шулепова назвали его «великим человеком». Они отметили, что будут любить и помнить бывшего мэра. Информацию о кончине подтвердила также дочь Евгения Шулепова.
«Прощайте, Евгений Борисович. Светлая Вам память и Царствие Небесное. Все мы, Ваши родные и близкие люди, семья, друзья, коллеги будем помнить Вас и будем любить», — сказано в посте команды Шулепова.
Ранее следователи обнаружили в деле Евгения Шулепова факты незаконной приватизации. Его также обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.