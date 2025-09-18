Ричмонд
Красна девица — пора к врачу обратиться: стало известно, почему краснеют щеки

Дерматолог Черныш: покраснение щек может указывать на проблемы с гормонами.

Источник: Комсомольская правда

Частый румянец на щеках, если он не связан с физической активностью или выбросом адреналина, может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом издания aif.ru врач-дерматовенеролог Екатерина Черныш.

— Иногда красные щеки — симптом заболевания. Так, колебания гормонального фона — частый провокатор румянца. С этим сталкиваются женщины во время беременности и менопаузы, при приеме гормональных препаратов. Кроме того, проблемы с щитовидкой часто приводят к нестабильности сосудов и повышенному кровоснабжению кожи, что ярче всего проявляется на лице, — считает врач.

Доктор добавила, что покраснение также вызывает эритрофобия — это покраснение лица при волнении или эмоциональном подъеме. Проблема носит сосудистый или неврологический характер и может серьезно влиять на качество жизни.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что покраснения на коже вместе с паутинкой мелких сосудов вызывает и розацеа. Это хроническое рецидивирующее заболевание кожи, характеризующееся расширением сосудов, гиперемией, образованием папул и пустул, отеков.