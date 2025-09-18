Красна девица — пора к врачу обратиться: стало известно, почему краснеют щеки

— Иногда красные щеки — симптом заболевания. Так, колебания гормонального фона — частый провокатор румянца. С этим сталкиваются женщины во время беременности и менопаузы, при приеме гормональных препаратов. Кроме того, проблемы с щитовидкой часто приводят к нестабильности сосудов и повышенному кровоснабжению кожи, что ярче всего проявляется на лице, — считает врач.