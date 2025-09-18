Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали свой новый официальный портрет

Ранее издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило о резкой потере веса Кейт Миддлтон. По словам источника, состояние принцессы вызывает обеспокоенность: она выглядит болезненно худой, что может быть связано с восстановлением после лечения рака или возможным рецидивом. Источник отметил, что у Кейт пропал аппетит, и она стремительно теряет вес, испытывая сильную усталость и мышечную слабость.