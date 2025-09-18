Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали свой новый официальный портрет

Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям представили новый официальный портрет, сообщает People. На снимке Кейт предстала в элегантном золотом платье с кружевными вставками на рукавах, дополненном королевскими наградами и бриллиантовой тиарой. Принц Уильям выбрал классический образ — черный пиджак, белую рубашку и прямые брюки.
Ранее издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило о резкой потере веса Кейт Миддлтон. По словам источника, состояние принцессы вызывает обеспокоенность: она выглядит болезненно худой, что может быть связано с восстановлением после лечения рака или возможным рецидивом. Источник отметил, что у Кейт пропал аппетит, и она стремительно теряет вес, испытывая сильную усталость и мышечную слабость.
22 марта 2024 года Кейт Миддлтон объявила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Рак был выявлен во время обследований после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса сообщила о завершении лечения, отметив, что последние девять месяцев стали для нее крайне тяжелым испытанием.
Также работавший с леди Ди стилист призвал оставить прическу принцессы Уэльской в покое.