Карл III и Трамп обменялись подарками в Букингемском дворце: подробности

Трамп подарил британскому королю Карлу III реплику меча генерала Эйзенхауэра.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прибыл с визитом в Британию. Он встретился с королем Карлом III. В знак «исторического партнерства» Дональд Трамп преподнес британскому монарху реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра. Обмен подарками между правителями состоялся в Букингемском дворце, транслирует Sky News.

Меч, переданный Дональдом Трампом, как отметили в британском правительстве, олицетворяет «дух сотрудничества, который определяет отношения между США и Соединенным Королевством». Американский лидер обратился с презентом также к королеве Камилле. Он подарил винтажную брошь производства Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами.

Дональда Трампа королевская семья удостоила книги, изготовленной вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка по случаю 250-летия Декларации независимости. Хозяину Белого дома также вручили флаг Британии, который поднимали в день его инаугурации.

Как пишет Daily Mirror, кое-что Дональда Трампа всё же огорчило. Прилетев в Британию, президент США посетовал на погоду.

