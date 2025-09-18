Российский мессенджер MAX преодолел отметку в 35 миллионов пользователей

Платформа MAX достигла отметки в 35 миллионов зарегистрированных пользователей. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил глава VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.
По словам Кириенко, с момента запуска приложения летом этого года, платформа демонстрирует стабильный рост аудитории. Если в начале июня количество пользователей составляло всего около 100−200 тысяч, то на начало текущей недели оно превысило 35 миллионов человек.
— Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек, — цитирует Кириенко РИА Новости.
Глава VK также отметил, что популярность MAX растет как среди взрослой, так и среди молодой аудитории. Ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель предыдущего месяца.
Кроме того, глава VK объявил о запуске открытого тестирования новых каналов. Теперь авторы, имеющие аудиторию более десяти тысяч человек и зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, смогут создавать собственные каналы.
В мессенджере MAX в пилотном режиме появилась возможность создания «Цифрового ID». Эта функция будет работать как аналог бумажных документов. Что известно о новой возможности в MAX, как она будет работать и где пригодится, разбиралась «Вечерняя Москва».