Мошенники заставили мальчика из Москвы сбежать из дома и уничтожить телефон

В Москве мошенники заставили 13-летнего мальчика сбежать из дома. Историю рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома», — написала Волк в Telegram-канале.
В то же время в Зеленограде восьмилетний мальчик сел в электричку и поехал в сторону Москвы.
Оба ребёнка найдены, добавила Волк. Тринадцатилетнего подростка правоохранители обнаружили на территории одного из жилых комплексов, а восьмилетнего мальчика — в торговом центре.
