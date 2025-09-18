Ричмонд
Мошенники заставили мальчика из Москвы сбежать из дома и уничтожить телефон

МВД: благополучно завершились две истории, связанные с пропажей детей в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве мошенники заставили 13-летнего мальчика сбежать из дома. Историю рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома», — написала Волк в Telegram-канале.

В то же время в Зеленограде восьмилетний мальчик сел в электричку и поехал в сторону Москвы.

Оба ребёнка найдены, добавила Волк. Тринадцатилетнего подростка правоохранители обнаружили на территории одного из жилых комплексов, а восьмилетнего мальчика — в торговом центре.

О том, как в Туве через двое суток нашли пропавшего трёхлетнего мальчика, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Башкирии воспитательница детсада посреди ночи рванула в лес на поиски 6-летнего мальчика и нашла его.

