В США сообщили о стрельбе: жертвами стали не менее пяти человек

NBC News: минимум пять полицейских пострадали после стрельбы в Пенсильвании.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах вновь сообщили о вооруженном нападении. Неизвестный ранил минимум пятерых полицейских. Инцидент произошел в Пенсильвании, транслирует телеканал NBC News.

Мужчина открыл огонь около 21:10 по Москве. От рук неизвестного пострадали сотрудники полиции. Один из них пребывает в критическом состоянии. Еще трое полицейских получили травмы тяжелой степени.

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро уже ознакомлен с деталями инцидента. По предварительным данным, напавший на сотрудников полиции покончил с собой.

Ранее о стрельбе сообщили в Донском государственном техническом университете. В ходе инцидента пострадали два студента. Неизвестный выстрелил из травматического оружия. Все обстоятельства ЧП уточняются.