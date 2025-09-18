В США сообщили о стрельбе: жертвами стали не менее пяти человек

В Соединенных Штатах вновь сообщили о вооруженном нападении. Неизвестный ранил минимум пятерых полицейских. Инцидент произошел в Пенсильвании, транслирует телеканал NBC News.
Мужчина открыл огонь около 21:10 по Москве. От рук неизвестного пострадали сотрудники полиции. Один из них пребывает в критическом состоянии. Еще трое полицейских получили травмы тяжелой степени.
Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро уже ознакомлен с деталями инцидента. По предварительным данным, напавший на сотрудников полиции покончил с собой.
Ранее о стрельбе сообщили в Донском государственном техническом университете. В ходе инцидента пострадали два студента. Неизвестный выстрелил из травматического оружия. Все обстоятельства ЧП уточняются.