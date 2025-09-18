Что можно купить за семь миллиардов рублей кроме собственного острова? Гид по самым дорогим квартирам Москвы

Средняя цена для вторичного рынка элитного жилья в Москве по итогам августа составила 1,1 млн рублей за 1 м², что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark городская недвижимость» Анатолий Довгань. «Рост традиционно связан с дефицитностью предложения и альтернативными возможностями для выбора на рынке новостроек. То есть, с одной стороны, объём предложения на вторичном рынке недостаточный, а с другой — рынок новостроек поддерживает высокий уровень цен за счёт выхода новых проектов и роста стоимости в уже строящихся», — уточнил он.