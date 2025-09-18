Что можно купить за семь миллиардов рублей кроме собственного острова? Гид по самым дорогим квартирам Москвы

Средняя цена для вторичного рынка элитного жилья в Москве по итогам августа составила 1,1 млн рублей за 1 м², что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark городская недвижимость» Анатолий Довгань. «Рост традиционно связан с дефицитностью предложения и альтернативными возможностями для выбора на рынке новостроек. То есть, с одной стороны, объём предложения на вторичном рынке недостаточный, а с другой — рынок новостроек поддерживает высокий уровень цен за счёт выхода новых проектов и роста стоимости в уже строящихся», — уточнил он.
Однако довольно трудно предположить, что покупатель квартиры в шаговой доступности от Кремля готов платить за эти хоромы несколько миллиардов рублей только потому, что не смог подобрать альтернативный вариант в новостройках. Скорее подобные приобретения — дело престижа. То, что скрывается за стенами элитного жилья, конечно, невозможно представить в спальных районах даже по самым высоким ценам.
Что предлагает рынок недвижимости Москвы за несколько миллиардов рублей.
Самая дорогая 5-комнатная квартира в центре Москвы сегодня предлагается по цене ₽7 262 100 000 (₽9 291 325 за м²). Она располагается в клубном доме «Обыденский № 1» в уютной части Остоженки, в наиболее атмосферной и тихой части «золотой мили». До храма Христа Спасителя всего 150 метров.
Это камерный клубный дом всего на 26 квартир, сити-хаусов, вилл и пентхаусов. Жителей ждут продуманные общие пространства: уютный Lounge с библиотекой, лобби-бар с кофе навынос, бесплатный фитнес по стандарту Fit Lab, детские зоны и тихий зелёный двор-сад. Просторное двухуровневое лобби с потолками 6,5 м оформлено в неоклассическом стиле с дорогой отделкой, а из окон открываются виды на храм Христа Спасителя, Кремль, Москву-реку и атмосферные улицы Остоженки.
Дом расположен рядом с набережными, парками «Музеон», Горького и Нескучным садом, где удобно бегать и кататься на велосипеде. За комфорт жителей отвечает сервис уровня пятизвёздочного отеля.
Почти вдвое дешевле, «всего» в ₽3 415 319 712 обойдутся будущему владельцу многокомнатные апартаменты площадью 1721,2 м² в ЖК «Резиденция 1864» на Якиманке. Пентхаус расположен на 7-м и 8-м этаже. Собственная двухуровневая терраса обеспечивает панорамный вид на исторический центр, Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», отель «Балчуг», Замоскворечье, а из просторной кухни-гостиной виден Кремль.
В приватном дворе комплекса обустроены детская площадка, прогулочная аллея и живописная ротонда, откуда открываются панорамные виды на Васильевский спуск и собор Василия Блаженного. По террасированному спуску можно выйти к набережной Москвы-реки, а вся территория полностью закрыта и охраняется, создавая атмосферу спокойствия и приватности.
Для жителей предусмотрен просторный подземный паркинг на четыре уровня и 247 машино-мест, рассчитанных даже на автомобили представительского и бронированного класса. Въезд и выезд организованы по индивидуальной системе, а отдельные лифты обеспечивают максимальную безопасность и конфиденциальность.
На Патриарших прудах предлагают многокомнатную квартиру 952 м² в ЖК «Гранатный палас» за ₽2 998 264 500. Здесь тоже всё по высшему классу: планировка свободная, пространство легко делится на гостевую и приватную зону с возможностью в каждой установить настоящий дровяной камин. Можно оборудовать до 9 спален. Предусмотрены два парадных и два дополнительных входа с отдельными лифтами для каждого и выход на кровлю. Высота потолков —3,8 м.
Панорамные окна ориентированы на четыре стороны, открывается вид на Центральный дом архитектора, храм Вознесения Господня у Никитских ворот, высотку на Баррикадной, Дом приёмов МИД и зелёные переулки Патриарших прудов. За отдельную стоимость предлагают четыре машино-места в подземном паркинге.
Парадные зоны комплекса отделаны натуральным мрамором и деревом, украшены изящными колоннами, художественной ковкой и массивными хрустальными люстрами. Закрытая охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением гарантирует приватность, а уютный внутренний двор с ландшафтным дизайном скрыт от взглядов прохожих.
Для комфорта жителей предусмотрены консьерж-служба, бассейн с противотоком, сауна, хаммам, джакузи, тренажёрный зал и сигарная комната. Есть отдельное помещение для хранения шуб и полностью оборудованный кабинет для работы персональных стилистов и имиджмейкеров.
Рынок элитного жилья поражает воображение.
Московский рынок элитного жилья по-прежнему поражает воображение: миллиарды рублей здесь превращаются не только в квадратные метры, но и в уникальный образ жизни. Каждая из представленных резиденций — это не просто квартира, а тщательно продуманная вселенная комфорта, приватности и статуса.
Такие объекты покупают не ради рационального вложения, а ради ощущения принадлежности к закрытому клубу избранных. И, судя по темпам роста цен, желающих стать его частью меньше не становится.