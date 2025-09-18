Путин поручил увеличить выплаты по «земским» программам с 2027 года

С 2027 года единовременная компенсационная выплата по «земским» программам в Белгородской, Брянской и Курской областях будет увеличена до двух миллионов рублей. Соответствующие поручения дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством.
Кроме того, глава государства поручил изучить возможность для регионов самостоятельно повышать размеры выплат, учитывая особенности условий труда в конкретных населенных пунктах.
Данные меры касаются таких программ, как «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». По программам «Земский учитель» и «Земский тренер» также будет рассмотрена возможность отмены возрастных ограничений, говорится на сайте Кремля.
Осенью 2025 года ожидается корректировка окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Соответствующее распоряжение было принято правительством России от 1 августа 2025 года. Кого коснется повышение окладов и насколько увеличатся выплаты, разбиралась «Вечерняя Москва».