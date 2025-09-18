Сооснователь Apple Возняк отменил выступление в Москве по состоянию здоровья

Мероприятие, посвящённое искусственному интеллекту и роботизированным технологиям, проходит в российской столице 17 и 18 сентября. Форум собрал представителей власти, бизнеса и научного сообщества из 35 государств, включая страны Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Возняк в рамках своего выступления планировал рассказать об эволюции технологий, проведя параллели между революцией персональных компьютеров и современным этапом развития искусственного интеллекта и роботов.