МОК не нашел причин отстранить Израиль от соревнований из-за Газы

Международный олимпийский комитет не нашел причин для отстранения Израиля от участия в соревнованиях из-за конфликта в Газе, как это было сделано с Россией после начала СВО. Об этом сообщает Inside The Games.
Премьер-министр Испании Педро Санчес призывал МОК к отстранению еврейского государства. Политик также заявил о санкциях против Израиля из-за конфликта в секторе Газа.
«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — ответили в комитете.
Ранее в Испании прошли массовые протесты из-за участия израильских спортсменов в велогонке. Из-за чего организаторы сначала приостановили соревнования, а затем и вовсе завершили их. Причем церемония награждения была отменена, победитель не объявлен.
Ранее «МК» писал, что в офисах Международного олимпийского комитета циркулируют слухи об увольнении, в частности, в отношении Нг Сер Мианга, его бывшего вице-президента, из-за конфликта интересов, в котором дети руководителя могли бы выиграть от принятия ключевого решения.
