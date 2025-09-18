«Клюквенный щербет» против Турции: 11 000 жалоб, скандальный роман и угроза закрытия сериала

По сюжету сразу у двух молодых пар в сериале — Доа и Фатиха, а также Нурсумы и Фираза — сложности и недопонимания в отношениях. На последних минутах серии становится понятно, что Доа и Фираз ведут любовную переписку и тайно видятся. Именно это вызвало гнев зрителей, так как по турецким традициям такое поведение противоречит морали и семейным устоям.