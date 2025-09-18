Британия хочет официально признать Палестину: Стармер ждет отъезда Трампа

Британия вскоре официально признает государственность Палестины. В ближайшие выходные с таким заявлением намерен выступить премьер страны Кир Стармер. Это случится сразу после отъезда американского лидера Дональда Трампа из Лондона, пишет The Times.
По версии газеты, решение принято на фоне военных действий Израиля в Газе. Кир Стармер мог выступить с признанием Палестины и раньше, однако он решил дождаться возвращения Дональда Трампа в США, сказано в статье.
В материале утверждается, что власти Британии не хотят портить визит хозяина Белого дома. Известно, что США не поддерживают такую позицию Британии.
Дональд Трамп и король Карл III тем временем провели встречу в Букингемском дворце. Они обменялись заготовленными подарками.