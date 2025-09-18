Названа страна, где откроется самый высокий отель в мире

Дубай продолжает ставить архитектурные рекорды по высоте туристических зданий. Так, в ноябре 2025 года состоится открытие самого высокого в мире отеля, сообщили в пресс-службе правительства Дубая.
«На горизонте Дубая появится новый символ: Ciel Dubai Marina откроется в ноябре этого года как самый высокий отель в мире», — говорится в сообщении.
Гостиница представляет собой здание на 82 этажа. Его высота составляет 377 метров.
На сегодняшний момент в Дубае уже работает самый высокий в мире отель Gevora. Высота его достигает 356 метров.
