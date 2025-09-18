На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в филиале Геофизической службы РАН в Telegram-канале.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 24,6 километра.
Интенсивность сейсмособытия оценили в 4 балла, что сделало его ощутимым для жителей региона.
Ранее на Камчатке было зарегистрировано 14 афтершоков магнитудой до 5,5. Новые сейсмические события имели силу от 3,6 до 5,5 балла, однако не вызвали последствий для населения.