В США сообщили о новых сокращениях и снижении ключевой ставки: в ФРС подвели итоги

Федеральная резервная система США впервые снизила ставку до 4−4,25%

Источник: Комсомольская правда

Федеральная резервная система США сообщила об итогах заседания. По его результатам, уровень ключевой ставки снизили до 4−4,25%. Это самый низкий показатель в 2025 году. О новой ставке оповестили в пресс-службе ФРС.

В сообщении сказано, что за первое полугодие в стране упал рост занятости населения. В США наблюдают повышение безработицы. ФРС также приняла решение о сокращении штаба. Так, будет уволена десятая часть сотрудников.

«FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта до 4−4,25 процента», — говорится в документе.

Вашингтон также решил заработать на лотерее грин-карт. Теперь участие станет платным. Оно обойдется желающим в 1 доллар. Такой сбор может принести США порядка 25 миллионов долларов.