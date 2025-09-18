Вопрос баланса: В Госдуме озвучили рекомендации по оптимальной нагрузке детей в кружках

Хотя, с другой стороны, вот Денис Мацуев — наглядный пример, когда он говорит, что не хотел этим заниматься. Если родитель знает своего ребёнка лучше, чем кто-либо другой, и понимает, что впоследствии ребёнок будет ему за это благодарен, нет ограничений в занятии творчеством и спортом. Иногда дети сами не замечают в себе те таланты, что видят в них родители.