Сбербанк описал портрет банкрота в России

В Сбербанке рассказали, что средний возраст банкрота в России составляет 38 лет.

СОЧИ, 18 сен — РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг — 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.

«Средний возраст должника — банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей», — рассказал он в кулуарах форума АБК «Лидеры цифрового развития».

Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин — около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.

«Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет», — подчеркнул он.

Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас — менее трех, добавил Акимов.