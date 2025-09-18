Сбербанк описал портрет банкрота в России

СОЧИ, 18 сен — РИА Новости. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг — 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
«Средний возраст должника — банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей», — рассказал он в кулуарах форума АБК «Лидеры цифрового развития».
Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин — около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.
«Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет», — подчеркнул он.
Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас — менее трех, добавил Акимов.