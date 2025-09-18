TVP World: НАТО проводит военные учения в Литве

В ответ на проведение совместных учений России и Белоруссии, Североатлантический альянс начал собственные маневры на территории Литвы. Об этом сообщило польское издание TVP World.
По информации издания, солдаты НАТО в Литве круглосуточно тренируются для подготовки к «худшему сценарию» и защиты восточного фланга альянса. Учения проходят, в том числе, и на границе с Белоруссией.
— Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию. Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в учениях задействовано 3700 военнослужащих из восьми стран под командованием Германии. Основная цель маневров — сдерживание «возможной агрессии» со стороны России и Белоруссии.
12 сентября стратегические учения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии «Запад-2025» официально стартовали. Организованные учения — это итоговый этап подготовки армий двух стран в текущем году. Они направлены на совершенствование взаимодействия и выучки региональных и коалиционных группировок войск.
Президент России Владимир Путин прилетел в Нижегородскую область на полигон «Мулино» 333-го Центра боевой подготовки сухопутных, воздушно-десантных и береговых войск Военного-морского флота и принял участие в учениях.