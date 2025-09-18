В Москве нашли двух пропавших школьников, дети в полной безопасности

Она сообщила, что одного из школьников обманули телефонные мошенники. К пропаже второго мальчика аферисты, как отмечается, не причастны. Он оказался без присмотра родителей и, сев на электричку, уехал в сторону Москвы. Мальчик живет в Зеленограде.