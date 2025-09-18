Ричмонд
В Москве нашли двух пропавших школьников, дети в полной безопасности

Один из пропавших в Москве мальчиков найден в торговом центре.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 сентября, в Москве пропали два школьника. Сотрудникам полиции удалось их найти. Один из мальчиков находился в торговом центре. Сейчас дети в безопасности. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она сообщила, что одного из школьников обманули телефонные мошенники. К пропаже второго мальчика аферисты, как отмечается, не причастны. Он оказался без присмотра родителей и, сев на электричку, уехал в сторону Москвы. Мальчик живет в Зеленограде.

«8-летний зеленоградец, оказавшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции нашли его в одном из торговых центров на севере столицы», — уточнила Ирина Волк.

Она также поделилась информацией об активности аферистов. Официальный представитель МВД рассказала, как мошенники заставили 13-летнего мальчика сбежать из дома. Школьника вынудили перевести денежные средства с банковских счетов родителей.

