Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 18 сентября синоптики обещают +17 градусов

Местами по области ожидаются заморозки до −6 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

18 сентября в Иркутск столбик термометра поднимется до +17 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, на небе будет облачно, ночью и утром возможно пройдёт слабый дождь. Ветер будет переменный с порывами 6−11 м/с. Ночью похолодает до +6…+8.

— Местами по области пройдут осадки, в горах и северных районах вероятно выпадет снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 14 м/с, — рассказали синоптики.

Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, при прояснении −1…-6, заморозки. Днем ожидается потепление до +13…+18.

На Байкале также пройдут дожди, ветер будет дуть с порывами до 13 м/с, поэтому несмотря на обещанные +10…15 градусов, может быть все равно холодно.