В Иркутске 18 сентября синоптики обещают +17 градусов

18 сентября в Иркутск столбик термометра поднимется до +17 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, на небе будет облачно, ночью и утром возможно пройдёт слабый дождь. Ветер будет переменный с порывами 6−11 м/с. Ночью похолодает до +6…+8.