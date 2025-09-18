В Иркутске 18 сентября синоптики обещают +17 градусов

18 сентября в Иркутск столбик термометра поднимется до +17 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, на небе будет облачно, ночью и утром возможно пройдёт слабый дождь. Ветер будет переменный с порывами 6−11 м/с. Ночью похолодает до +6…+8.
— Местами по области пройдут осадки, в горах и северных районах вероятно выпадет снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 14 м/с, — рассказали синоптики.
Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, при прояснении −1…-6, заморозки. Днем ожидается потепление до +13…+18.
На Байкале также пройдут дожди, ветер будет дуть с порывами до 13 м/с, поэтому несмотря на обещанные +10…15 градусов, может быть все равно холодно.