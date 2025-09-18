Активиста и политика Чарли Кирка, как стало известно, застрелил студент Тайлер Джеймс Робинсон. Он добровольно сдался полиции. По словам шерифа округа Вашингтон Нейта Бруксби, обвиняемый в убийстве политика побоялся быть застреленным.
Он сообщил, что, сдавшись полиции, Тайлер Джеймс Робинсон также получил возможность быть рядом с родителями в момент передачи обвиняемого правоохранителям. По мнению шерифа, напавший на Чарли Кирка понимал, что задержание было неизбежно.
«Он осознавал, что его поймают, и боялся, что в его дом нагрянет SWAT, он боялся, что его застрелят правоохранители. Одним из условий его добровольной сдачи было проявление нами максимальной деликатности», — поделился с прессой Нейт Бруксби.
Украинский депутат Артем Дмитрук между тем заявил о причастности бывшего комика Владимира Зеленского к убийству Чарли Кирка. Он считает, что глава киевского режима также замешан в покушении на американского лидера Дональда Трампа.