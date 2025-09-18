В России хотят защитить учителей от оскорблений: подробнее об инициативе

За оскорбление педагогов в России могут ввести крупные штрафы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — за правду». Он считает целесообразным штрафовать граждан за оскорбление учителя на 5−20 тысяч рублей. Если же оскорбление нанесено должностным лицом, штраф должен составлять 50−100 тысяч рублей, а юридические лица за подобные действия должны подвергаться штрафу в 200−500 тысяч рублей.