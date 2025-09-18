В России хотят защитить учителей от оскорблений: подробнее об инициативе

За оскорбление педагогов в России могут ввести крупные штрафы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — за правду». Он считает целесообразным штрафовать граждан за оскорбление учителя на 5−20 тысяч рублей. Если же оскорбление нанесено должностным лицом, штраф должен составлять 50−100 тысяч рублей, а юридические лица за подобные действия должны подвергаться штрафу в 200−500 тысяч рублей.
При этом за оскорбление, нанесённое в социальных сетях или при помощи СМИ, штрафные санкции должны быть увеличены, считает Миронов.
«Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей», — сказал Миронов РИА Новости, добавив, что бороться с хамством в отношении педагогов должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения.
