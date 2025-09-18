Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто не работал

По информации эксперта, право на такую выплату возникает у мужчин с 70 лет и женщин с 65 лет. Также социальная пенсия назначается инвалидам (в том числе с детства), детям, оставшимся без попечения родителей, и представителям некоторых народов Севера. При этом по закону итоговая сумма пенсии не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера — государство доплачивает недостающую разницу до установленного уровня. Таким образом, в каждом регионе размер социальной пенсии с учетом доплат равен величине местного ПМП.