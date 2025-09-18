Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто не работал

При отсутствии стажа пенсия будет меньше девяти тысяч рублей.
Граждане России, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию, которая назначается позже и существенно ниже страховой выплаты. Об этом сообщила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
«Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», — рассказала Безмаленко. Ее слова приводит издание «Прайм».
По информации эксперта, право на такую выплату возникает у мужчин с 70 лет и женщин с 65 лет. Также социальная пенсия назначается инвалидам (в том числе с детства), детям, оставшимся без попечения родителей, и представителям некоторых народов Севера. При этом по закону итоговая сумма пенсии не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера — государство доплачивает недостающую разницу до установленного уровня. Таким образом, в каждом регионе размер социальной пенсии с учетом доплат равен величине местного ПМП.
Ранее эксперты напоминали, что социальная пенсия по старости в России назначается гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа или пенсионных баллов, и ее сумма дополняется до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. В 2025 году федеральный прожиточный минимум составляет 15 250 рублей, а для неработающих пенсионеров выплаты назначаются на пять лет позже, чем страховая пенсия.